Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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28.09.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Boeing-Aktien verdienen können.
Die Boeing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Boeing-Aktie an diesem Tag bei 190.43 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.251 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 198.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’040.12 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.01 Prozent.
Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 156.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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