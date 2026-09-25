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Dow Jones-Marktbericht 25.09.2026 20:03:25

Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind

Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind

Für den Dow Jones geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Boeing
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.81 Prozent höher bei 51’767.73 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.128 Prozent fester bei 51’415.75 Punkten in den Freitagshandel, nach 51’349.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51’339.24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’838.74 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.325 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’577.40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’920.62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45’947.32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.00 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 3.62 Prozent auf 515.95 USD), Sherwin-Williams (+ 2.93 Prozent auf 329.78 USD), Boeing (+ 1.55 Prozent auf 199.85 USD), Amgen (+ 1.39 Prozent auf 411.69 USD) und 3M (+ 1.37 Prozent auf 169.82 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-1.49 Prozent auf 234.66 USD), Chevron (-0.92 Prozent auf 203.76 USD), IBM (-0.33 Prozent auf 226.30 USD), Home Depot (-0.33 Prozent auf 256.05 EUR) und Johnson Johnson (-0.31 Prozent auf 269.85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’806’151 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.774 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.55 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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