Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones-Marktbericht
|
25.09.2026 20:03:25
Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind
Für den Dow Jones geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.81 Prozent höher bei 51’767.73 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.356 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.128 Prozent fester bei 51’415.75 Punkten in den Freitagshandel, nach 51’349.98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51’339.24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’838.74 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.325 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’577.40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’920.62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45’947.32 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.00 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 3.62 Prozent auf 515.95 USD), Sherwin-Williams (+ 2.93 Prozent auf 329.78 USD), Boeing (+ 1.55 Prozent auf 199.85 USD), Amgen (+ 1.39 Prozent auf 411.69 USD) und 3M (+ 1.37 Prozent auf 169.82 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-1.49 Prozent auf 234.66 USD), Chevron (-0.92 Prozent auf 203.76 USD), IBM (-0.33 Prozent auf 226.30 USD), Home Depot (-0.33 Prozent auf 256.05 EUR) und Johnson Johnson (-0.31 Prozent auf 269.85 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’806’151 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.774 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.55 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA macht am Abend Boden gut (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/