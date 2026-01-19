Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’685 -1.4%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9261 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’758 1.9%  Bitcoin 70’793 -4.1%  Dollar 0.7894 -1.0%  Öl 64.9 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Sika41879292Novartis1200526
Top News
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
LVMH-Aktie gibt ab: Vereinbarung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen
Henkel-Aktie etwas schwächer: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

194.99
CHF
0.99
CHF
0.51 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 17:16:04

Boeing Buy

Boeing
194.99 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf gesammelte Daten zu Dreamlifter-Flügen. Dies korrelierten historisch eng mit den Produktionsraten der 787-Maschinen, schrieb er und sieht nach den Weihnachtsfeiertagen nun einen "starken Start in den Januar"./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 247.92 		Abst. Kursziel*:
10.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 247.31 		Abst. Kursziel aktuell:
11.20%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten