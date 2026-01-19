Boeing Aktie 913253 / US0970231058
194.99CHF
0.99CHF
0.51 %
18:00:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.01.2026 17:16:04
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf gesammelte Daten zu Dreamlifter-Flügen. Dies korrelierten historisch eng mit den Produktionsraten der 787-Maschinen, schrieb er und sieht nach den Weihnachtsfeiertagen nun einen "starken Start in den Januar"./ck/rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 247.92
|
Abst. Kursziel*:
10.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 247.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.20%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend kaum verändert (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones steigt (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)