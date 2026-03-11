Schwacher Handel: Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.61 Prozent schwächer bei 47’417.27 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.501 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.136 Prozent auf 47’771.43 Punkte an der Kurstafel, nach 47’706.51 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’185.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 47’711.26 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.097 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 50’121.40 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 48’704.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41’433.48 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.99 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Bei 46’615.52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.95 Prozent auf 191.79 USD), UnitedHealth (+ 1.03 Prozent auf 285.25 USD), American Express (+ 0.94 Prozent auf 305.99 USD), NVIDIA (+ 0.68 Prozent auf 186.03 USD) und Amgen (+ 0.59 Prozent auf 377.64 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Sherwin-Williams (-2.30 Prozent auf 322.74 USD), Home Depot (-1.85 Prozent auf 302.85 EUR), Visa (-1.74 Prozent auf 308.96 USD), Procter Gamble (-1.72 Prozent auf 153.32 USD) und Boeing (-1.68 Prozent auf 214.10 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35’962’533 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.865 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5.55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch