NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Umfeld für die europäischen und nordamerikanischen Investmentbanken sei recht gut, da sich die Erträge aus dem Investmentbanking erholten und die Handelserträge im Vergleich zum hohen Niveau des Vorjahres relativ gut dastünden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sei mit einem insgesamt ordentlichen ersten Quartal zu rechnen. Im weiteren Jahresverlauf könnten die Prognosen für den Sektor noch weiter nach oben gehen, sofern sich die wirtschaftlichen Aussichten bessern. In Europa wären Barclays, BNP und Deutsche Bank angesichts ihrer jüngsten Marktanteilsgewinne und ihres größeren Erholungspotenzials die Hauptprofiteure einer solchen Entwicklung./edh/zb;