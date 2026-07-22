BNP Paribas 97.58 CHF -1.46% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das Aktiengeschäft habe wesentlich zum guten Abschneiden der französischen Großbank beigetragen, schrieb Anke Reingen in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Bei der Kapitalausstattung mache das Geldhaus Fortschritte./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:09 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.