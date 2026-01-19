Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

80.14
CHF
-1.08
CHF
-1.33 %
09:00:20
BRXC
19.01.2026 07:50:45

BNP Paribas Outperform

BNP Paribas
80.14 CHF -1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der französischen Großbank habe sie ihre Prognosen leicht erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen für 2027 und 2028 lägen über den Konsenssschätzungen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
85.02 € 		Abst. Kursziel*:
9.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
85.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.49%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

07:50 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
09.01.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
