BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
80.14CHF
-1.08CHF
-1.33 %
09:00:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.01.2026 07:50:45
BNP Paribas Outperform
BNP Paribas
80.14 CHF -1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der französischen Großbank habe sie ihre Prognosen leicht erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen für 2027 und 2028 lägen über den Konsenssschätzungen./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 17:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
85.02 €
|
Abst. Kursziel*:
9.39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
85.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.49%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
16.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|07:50
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09.01.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09.01.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09.01.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|81.22
|-0.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Scout24 Overweight
|07:51
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:50
|
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|07:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Stellantis Buy
|07:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Renault Hold
|07:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy