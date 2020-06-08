BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach einem verlorenen Rechtsstreit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Initiative des Geldhauses, eine Telefonkonferenz abzuhalten, begrüße sie, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht jedoch davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis die finanziellen Auswirkungen der Sammelklage dreier US-Musterkläger von insgesamt 23.000 Klägern erkennbar seien./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
67.55 €
Abst. Kursziel*:
42.12%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
67.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
41.70%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
17:58
17:58
15:58
15:58
12:26