SMI 12'623 -0.1%  SPI 17'361 -0.1%  Dow 46'971 0.6%  DAX 24'330 0.3%  Euro 0.9240 0.1%  EStoxx50 5'687 0.1%  Gold 4'113 -5.6%  Bitcoin 89'146 1.7%  Dollar 0.7959 0.5%  Öl 61.4 0.7% 
BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

43.55
CHF
14.37
CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
21.10.2025 19:32:53

BNP Paribas Outperform

BNP Paribas
62.42 CHF -10.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach einem verlorenen Rechtsstreit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Initiative des Geldhauses, eine Telefonkonferenz abzuhalten, begrüße sie, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht jedoch davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis die finanziellen Auswirkungen der Sammelklage dreier US-Musterkläger von insgesamt 23.000 Klägern erkennbar seien./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.55 € 		Abst. Kursziel*:
42.12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.70%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse