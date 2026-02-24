Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

Am Dienstag gewinnt der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.24 Prozent auf 5’257.55 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.027 Prozent leichter bei 5’243.72 Punkten in den Handel, nach 5’245.16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’220.10 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’263.60 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5’058.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’702.84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’727.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.06 Prozent aufwärts. Bei 4’913.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (+ 2.73 Prozent auf 83.62 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.73 Prozent auf 552.20 EUR), Enel (+ 1.57 Prozent auf 9.83 EUR), Diageo (+ 1.51 Prozent auf 18.86 GBP) und RELX (+ 1.33 Prozent auf 22.81 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2.61 Prozent auf 5.71 EUR), Rolls-Royce (-1.76 Prozent auf 13.10 GBP), BAT (-1.72 Prozent auf 45.18 GBP), UniCredit (-1.64 Prozent auf 72.64 EUR) und Siemens (-1.08 Prozent auf 238.05 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6’327’418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 484.191 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.13 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch