ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
24.02.2026 15:58:54
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain
Für den STOXX 50 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.
Am Dienstag gewinnt der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.24 Prozent auf 5’257.55 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.027 Prozent leichter bei 5’243.72 Punkten in den Handel, nach 5’245.16 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’220.10 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’263.60 Zähler.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5’058.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’702.84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’727.37 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.06 Prozent aufwärts. Bei 4’913.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (+ 2.73 Prozent auf 83.62 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.73 Prozent auf 552.20 EUR), Enel (+ 1.57 Prozent auf 9.83 EUR), Diageo (+ 1.51 Prozent auf 18.86 GBP) und RELX (+ 1.33 Prozent auf 22.81 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2.61 Prozent auf 5.71 EUR), Rolls-Royce (-1.76 Prozent auf 13.10 GBP), BAT (-1.72 Prozent auf 45.18 GBP), UniCredit (-1.64 Prozent auf 72.64 EUR) und Siemens (-1.08 Prozent auf 238.05 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6’327’418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 484.191 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.13 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
14:11
|Novartis-Aktie gesucht: Ethos empfiehlt der GV Ablehnung der Vergütungstraktanden (AWP)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)