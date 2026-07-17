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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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17.07.2026
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20.07.2026 07:33:55

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 127 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal könne das französische Kredithaus beweisen, dass die Kapitalmarktstory intakt sei, schrieb Joseph Dickerson in seinem Ausblick vom Freitag. Er geht davon aus, dass die BNP das Ziel einer Kernkapitalquote von 13 Prozent erreicht./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.78 € 		Abst. Kursziel*:
32.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
101.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.69%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
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07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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