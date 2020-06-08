BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
43.55CHF
14.37CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
19.09.2025 12:57:03
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
77.28 CHF 4.28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die französische Großbank habe eine zuversichtliche Aktualisierung ihrer kurz- und mittelfristigen Ziele vorgelegt, die er für realistisch halte, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
91.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
78.43 €
Abst. Kursziel*:
16.03%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
79.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.99%
Analyst Name::
Sharath Kumar
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse




