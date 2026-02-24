US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
Zollurteil im Fokus
|
24.02.2026 21:16:00
Deshalb legt der Franken zu Dollar und Euro leicht zu
Am Dienstagabend hat der Schweizer Franken zum Euro und zum Dollar leicht zugelegt.
Insgesamt habe sich der Kurs des Euro nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien können, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bereits seit rund einer Woche notiere die Gemeinschaftswährung unter der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt.
Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Verunsicherung der Anleger bei den Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt hoch, fuhren die Helaba-Experten fort. Die am Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten den Devisenmarkt nicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde er vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.
awp-robot/jb/mk
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.8755
|1.2615
|0.82
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9112
|
-0.14
|Türkische Lira
|
56.6667
|
0.14
|Baht
|
40.1448
|
0.37
|Bitcoin - US Dollar
|
64436.9442
|
-0.19
|Real
|
6.6598
|
-0.24
|US-Dollar
|
0.7737
|
-0.13
|Zloty
|
4.6294
|
0.17
|Euro - US Dollar
|
1.1782
|
-0.05
|Ripple - US Dollar
|
1.3588
|
0.48
|Forint
|
415.5488
|
0.07
|Bitcoin - Euro
|
54714.0537
|
-0.05
|Ripple
|
0.9513
|
-0.40
|Rubel
|
98.9422
|
-0.04
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Rekordgewinnen. Der deutsche Leitindex geht wenig bewegt in den Feierabend. Die US-Börsen notieren im grünen Bereich. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.