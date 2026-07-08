Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’235 0.1%  SPI 20’023 0.1%  Dow 52’692 0.4%  DAX 25’067 -0.2%  Euro 0.9232 0.1%  EStoxx50 6’270 -0.2%  Gold 4’103 -0.5%  Bitcoin 51’746 1.4%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 76.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
"Fast alles ist besser" - Starinvestor rechnet gnadenlos mit US-Aktien ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Schweizer Franken unter Druck: US-Dollar legt nach Fed-Zinserwartungen zu
Milliardenregen an der Wall Street: SK hynix-IPO treibt NVIDIA-Aktie an
Suche...

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

52.26
CHF
-1.76
CHF
-3.26 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.07.2026 20:19:48

BMW Sector Perform

BMW
53.61 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Absatzzahlen der "Neue Klasse" sähen gut aus, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung am Freitag. Entscheidend sei hier aber der chinesische Absatzmarkt. Dort wie auch in der asiatisch-pazifischen Region dürfte es Preisdruck geben./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
58.26 € 		Abst. Kursziel*:
44.18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
58.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.18%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse