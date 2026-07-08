NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Absatzzahlen der "Neue Klasse" sähen gut aus, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung am Freitag. Entscheidend sei hier aber der chinesische Absatzmarkt. Dort wie auch in der asiatisch-pazifischen Region dürfte es Preisdruck geben./rob/bek/he;