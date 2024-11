NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi reduzierte im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für den Autobauer. Die Preismacht sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/;