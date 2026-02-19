FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 100 auf 102 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Autobauer in den kommenden Quartalen von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz ? auch mit Blick auf das Thema E-Mobilität ? profitieren könne, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hochlauf der "Neuen Klasse" in Kombination mit sinkenden Investitionen sollte die Ebit-Marge des Segments Automobile schrittweise wieder in Richtung des strategischen Zielkorridors von 8 bis 10 Prozent führen. Mit Blick auf die Zollunsicherheiten sieht der Analyst BMW unter den deutschen Autobauern am besten aufgestellt. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei zudem eine zusätzliche Kursstütze./ck/rob/ajx;