BMW Aktie 324410 / DE0005190003
81.20CHF
0.56CHF
0.69 %
09:55:48
SWX
23.02.2026 08:08:10
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 112 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm vor dem Geschäftsbericht der Münchner am Sonntag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er berücksichtigte dabei jüngste Absatzzahlen und die letzten Signale aus dem Konzern./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89.68 €
|
Abst. Kursziel*:
17.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.61%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:08
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|81.20
|0.69%
