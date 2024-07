FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger vor den am 13. August erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturdienstleister sei ganz auf das Erreichen der gesetzten Ziele fokussiert, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei mit Blick auf die Profitabilität inzwischen etwas optimistischer gestimmt./bek/ck;