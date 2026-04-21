ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf nach dem Zahlenwerk des Konsumgüterherstellers am Vortag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Er halte es für unwahrscheinlich, dass Beiersdorf die selbst gesteckten Jahresziele erreichen werde, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr leicht und verwies dafür auf die Sparte Consumer und einen verschärften Wettbewerb./ck/rob/gl;