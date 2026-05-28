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XETRA-Handel im Fokus 28.05.2026 17:58:15

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge

Der LUS-DAX gab letztendlich nach.

Siemens Energy
152.02 CHF -4.56%
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Letztendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.55 Prozent leichter bei 25’090.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’230.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’941.00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der LUS-DAX bei 23’990.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 25’150.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 24’131.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.13 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25’509.50 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4.41 Prozent auf 80.11 EUR), Rheinmetall (+ 4.15 Prozent auf 1’284.00 EUR), Airbus SE (+ 2.28 Prozent auf 177.76 EUR), QIAGEN (+ 1.73 Prozent auf 31.51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.38 Prozent auf 51.28 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-4.36 Prozent auf 166.76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.33 Prozent auf 456.80 EUR), Hannover Rück (-2.25 Prozent auf 234.80 EUR), Allianz (-2.18 Prozent auf 380.90 EUR) und Beiersdorf (-2.08 Prozent auf 71.72 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5’298’939 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 207.755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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