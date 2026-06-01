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Verkaufsempfehlungen KW 22 01.06.2026 03:35:49

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
    Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
    Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
    SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
    Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
    Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
    Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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