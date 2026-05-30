CFT-Aktie: CFT schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und startet neues

Insgesamt wurden 251'149 Aktien zurückgekauft, was 3,28 Prozent des ursprünglichen Kapitals entspricht, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Ein neues Rückkaufprogramm über maximal 300'000 Aktien startet am 2. Juni 2026 und läuft bis spätestens 1. Juni 2029.

Lausanne (awp)