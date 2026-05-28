Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0.30 Prozent leichter bei 25’102.61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.083 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.373 Prozent auf 25’083.77 Punkte an der Kurstafel, nach 25’177.80 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24’973.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25’244.71 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0.312 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 24’018.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’284.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der DAX bei 24’038.19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2.30 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25’507.79 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 4.41 Prozent auf 80.11 EUR), Rheinmetall (+ 4.15 Prozent auf 1’284.00 EUR), Airbus SE (+ 2.28 Prozent auf 177.76 EUR), QIAGEN (+ 1.73 Prozent auf 31.51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.38 Prozent auf 51.28 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-4.36 Prozent auf 166.76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.33 Prozent auf 456.80 EUR), Hannover Rück (-2.25 Prozent auf 234.80 EUR), Allianz (-2.18 Prozent auf 380.90 EUR) und Beiersdorf (-2.08 Prozent auf 71.72 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5’298’939 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207.755 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.44 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch