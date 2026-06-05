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DAX-Kursverlauf 05.06.2026 17:58:23

XETRA-Handel DAX schwächelt schlussendlich

XETRA-Handel DAX schwächelt schlussendlich

So performte der DAX zum Handelsende.

Infineon
71.16 CHF -7.16%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss verlor der DAX im XETRA-Handel 0.69 Prozent auf 24’773.72 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.045 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.253 Prozent tiefer bei 24’881.87 Punkten, nach 24’944.95 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24’766.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25’024.05 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1.23 Prozent nach unten. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Stand von 24’401.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der DAX mit 23’815.75 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’323.58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0.955 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25’507.79 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 3.66 Prozent auf 24.64 EUR), Beiersdorf (+ 3.61 Prozent auf 70.00 EUR), Henkel vz (+ 2.66 Prozent auf 67.10 EUR), Scout24 (+ 1.88 Prozent auf 75.90 EUR) und Bayer (+ 1.69 Prozent auf 36.16 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-9.11 Prozent auf 77.30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.20 Prozent auf 48.00 EUR), QIAGEN (-2.18 Prozent auf 31.92 EUR), Merck (-1.90 Prozent auf 136.85 EUR) und Vonovia SE (-1.85 Prozent auf 20.19 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8’244’744 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 209.623 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.86 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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