ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern lege einen größeren Schwerpunkt auf Innovationen, vorhandene Marktnischen und einen disziplinierten Ansatz bei der Profitabilität, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kurs der Aktie preise aber schon Erfolge mit solchen strategischen Ansätzen ein. In einigen kritischen Bereichen gebe es noch Unsicherheit./tih/mis;