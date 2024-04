LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 154 auf 151 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal sei von hoher Qualität und der Tenor in einer Analystenkonferenz zuversichtlich gewesen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzung für das diesjährige organische Umsatzwachstum im Konsumgeschäft an. Das Kursziel kürzte er jedoch wegen der jüngsten Sektorabwertung./tih/gl;