LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Das unerwartet starke Wachstum in Westeuropa und die organische Umsatzentwicklung von Nivea machten die Zahlen zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis für den Konsumgüterkonzern, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;