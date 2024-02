LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Die erste Erhöhung der Dividende in 16 Jahren und das erste Aktienrückkaufprogramm in 20 Jahren seien ein bedeutender Schritt in Richtung einer "normaleren" Bilanzstruktur für den Konsumgüterhersteller, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis;