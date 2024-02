NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Wöchentliche Datenerhebungen von Nielsen zeigten einen prozentual zweistelligen Rückgang der Volumina bei Beiersdorf, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei eine deutliche Abschwächung angesichts im mittleren einstelligen Prozentbereich gestiegener Volumina Ende Januar./bek/jha/;