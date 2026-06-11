NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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11.06.2026 14:03:20
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich NXP Semiconductors-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel NXP Semiconductors am 10.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 4.06 USD. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. 1.03 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht einer Verringerung der NXP Semiconductors- Gesamtausschüttung um 1.25 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.
NXP Semiconductors-Dividendenrendite im Fokus
Letztlich notierte der NXP Semiconductors-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 285.56 USD. Der NXP Semiconductors-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der NXP Semiconductors-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Dividendenausschüttung an die NXP Semiconductors-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. NXP Semiconductors weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1.87 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 1.95 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von NXP Semiconductors via NASDAQ 31.35 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 32.21 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie NXP Semiconductors
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4.31 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.51 Prozent zurückgehen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie NXP Semiconductors
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens NXP Semiconductors beläuft sich aktuell auf 75.068 Mrd. USD. Das NXP Semiconductors-KGV beläuft sich aktuell auf 27.14. 2025 setzte NXP Semiconductors 12.269 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 8.00 USD.
Redaktion finanzen.ch
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