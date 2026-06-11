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Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

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11.06.2026 10:10:24

Alzchem Group Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 256 Euro mit "Buy" aufgenommen. Alzchem sei "die Geheimzutat für ein starkes Portfolio", schrieb Manuela Stuerzer in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung. Die Bayern hätten eine einzigartige Stellung in der NCN-Chemie, also Chemikalien mit Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen. Von zentraler Bedeutung für die Anlagestory seien die Verbindungen Kreatin und Nitroguanidin - hochprofitabel und immer stärker gefragt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
256.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
165.00 € 		Abst. Kursziel*:
55.15%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
183.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.21%
Analyst Name::
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-
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07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
07.05.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
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