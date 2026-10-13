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13.10.2026 08:56:45

Befesa Buy

Befesa
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines schwächeren dritten Quartals und des damit verbundenen Drucks auf die Konsensprognosen für 2026 nehme er für den Industrierecycler bis zum Jahresende eine vorsichtigere Haltung ein, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der moderaten Bewertung und des attraktiven Chance-Risiko-Profils bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.50 € 		Abst. Kursziel*:
27.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.77%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
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08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Befesa Buy UBS AG
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