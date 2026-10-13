Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines schwächeren dritten Quartals und des damit verbundenen Drucks auf die Konsensprognosen für 2026 nehme er für den Industrierecycler bis zum Jahresende eine vorsichtigere Haltung ein, schrieb Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der moderaten Bewertung und des attraktiven Chance-Risiko-Profils bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.50 €
|
Abst. Kursziel*:
27.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.77%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
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|05.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Befesa
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