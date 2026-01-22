Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
29.25CHF
0.31CHF
1.07 %
09:14:44
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 07:41:08
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Vorgaben im Rahmen des CO2-Grenzausgleichssystems der Europäischen Union (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) untermauerten seine positive Haltung zu Befesa, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie dürften das längerfristige Wachstum des Recyclers von Industriestäuben fördern./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.16 €
|
Abst. Kursziel*:
15.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.21%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesa
|
19.01.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
12.12.25