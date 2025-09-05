Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

05.09.2025
BRXC
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach einem Treffen mit Managern der Investor-Relations-Abteilung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Für den IT-Dienstleister sei der September der wichtigste Monat im laufenden Quartal, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der deutschen Länder und Kommunen soll sich verbessert haben, während auf Bundesebene noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren gewesen sei. Derweil könnte die aktuelle Verabschiedung des Haushalts für 2025 durch den Bundestag möglicherweise der entscheidende Auslöser für eine Rückkehr zum Wachstum auf Bundesebene sein./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.56 € 		Abst. Kursziel*:
16.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.22%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

