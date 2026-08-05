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DOGE-Anlage 05.08.2026 19:43:09

Dogecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Dogecoin wurde am 04.08.2025 zu einem Wert von 0.2105 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in DOGE investiert hätte, befänden sich nun 47’495.74 Dogecoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Dogecoin am 04.08.2026 auf 0.070089 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’328.94 USD wert. Das entspricht einem Minus von 66.71 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 bei 0.069088 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net

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