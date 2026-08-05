|Frühes Investment
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05.08.2026 19:43:09
Hätte sich eine Tether-Investition von vor 5 Jahren gerechnet?
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Tether Investoren gebracht.
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Vor 5 Jahren war ein Tether 1.000 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in USDT investiert hat, hat nun 9’999.80 Tether im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’991.69 USD, da Tether am 04.08.2026 0.9992 USD wert war. Aus 10’000 USD wurden somit 9’991.69 USD, was einer negativen Performance von 0.08 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 04.02.2026 bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 stieg Tether auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.
Redaktion finanzen.net
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