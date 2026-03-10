Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

90.03
CHF
0.08
CHF
0.09 %
13:53:50
BRXC
10.03.2026 11:43:55

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
90.03 CHF 0.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" belassen. Das unsichere Umfeld treibe die Handelsaktivitäten der Börsenbetreiber an, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend. Die Deutsche Börse verzeichne ein Rekordvolumen bei Zinsderivaten. Für die Eschborner sowie deren Konkurrenten Euronext und LSE stünden zudem an den Aktien-Kassamärkten für das erste Quartal bereits deutliche Volumensteigerungen im Vergleich zu vor einem Jahr zu Buche./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

