London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" belassen. Das unsichere Umfeld treibe die Handelsaktivitäten der Börsenbetreiber an, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend. Die Deutsche Börse verzeichne ein Rekordvolumen bei Zinsderivaten. Für die Eschborner sowie deren Konkurrenten Euronext und LSE stünden zudem an den Aktien-Kassamärkten für das erste Quartal bereits deutliche Volumensteigerungen im Vergleich zu vor einem Jahr zu Buche./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
100.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
