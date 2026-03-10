Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Februar bedeuteten ein Plus gegenüber dem Januar, lägen aber unter dem Vorjahresniveau, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der anstehenden Luftfahrtmesse in Farnborough könnte sich der im Februar bescheidene Auftragseingang beschleunigen. Allerdings hätten geopolitische Ereignisse und die Ölpreise möglicherweise Einfluss auf die künftige Nachfrage./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
226.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
177.30 €
Abst. Kursziel*:
27.47%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
177.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.48%
Analyst Name::
Christophe Menard
KGV*:
-
