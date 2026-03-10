Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’064 0.5%  SPI 18’125.5200 0.9%  Dow 47’540 -0.4%  DAX 23’912 2.2%  Euro 0.9026 -0.2%  EStoxx50 5’807.1 2.1%  Gold 5’196 1.0%  Bitcoin 54’753 2.8%  Dollar 0.7755 -0.2%  Öl 92.4 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kudelski Labs-Aktie steigt: Partnerschaft mit Axelera AI bei KI-Sicherheit
Youngtimers-Aktie stabil: Kapitalerhöhung geplant
Leonteq-Aktie höher: Wechsel im VR-Präsidium verschoben
Glencore-Aktie im Plus: CEO Gary Nagle verdiente 2025 deutlich mehr
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung: Struki Kompakt (3/7): Bonus-, Discount- und Themen-Zertifikate einfach erklärt
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

160.25
CHF
1.57
CHF
0.99 %
13:42:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 12:48:14

Airbus SE Buy

Airbus
160.25 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Februar bedeuteten ein Plus gegenüber dem Januar, lägen aber unter dem Vorjahresniveau, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bei der anstehenden Luftfahrtmesse in Farnborough könnte sich der im Februar bescheidene Auftragseingang beschleunigen. Allerdings hätten geopolitische Ereignisse und die Ölpreise möglicherweise Einfluss auf die künftige Nachfrage./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
226.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
177.30 € 		Abst. Kursziel*:
27.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.48%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse