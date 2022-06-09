Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
62.25
CHF
-1.27
CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
29.10.2025 10:52:50

BASF Neutral

BASF
40.92 CHF 2.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er erwartet aber eine neutrale Kursreaktion und sieht eher die Telefonkonferenz mit möglichen Signalen zum aktuellen Geschäft im vierten Quartal im Fokus./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

