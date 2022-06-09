Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’327 -0.3%  SPI 17’061 -0.1%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’268 0.0%  Euro 0.9266 0.2%  EStoxx50 5’718 0.2%  Gold 4’018 2.0%  Bitcoin 90’129 0.6%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 64.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Deutsche Bank-Aktie
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren verdient
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.25
CHF
-1.27
CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 08:43:51

BASF Hold

BASF
40.99 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan sieht den Quartalsbericht vom Mittwochmorgen mitsamt den Aktienrückkäufen als Kursstütze./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BASF

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BASF-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender BASF-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
44.19 € 		Abst. Kursziel*:
1.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
44.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.85%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?