BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.25CHF
-1.27CHF
-2.00 %
09.06.2022
SWX
29.10.2025 08:43:51
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan sieht den Quartalsbericht vom Mittwochmorgen mitsamt den Aktienrückkäufen als Kursstütze./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
44.19 €
Abst. Kursziel*:
1.83%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
44.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.85%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
