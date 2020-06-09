BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
13.10.2025 09:24:09
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern wegen des weiterhin schwierigen Konjunkturumfeldes. Derweil sei der Verkaufspreis für die Lacke-Sparte attraktiv./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.47%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
10:02
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:21
|BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Aktien von BASF und Carlyle legen zu: Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle verkauft (AWP)
|
10.10.25
|BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle (AWP)
Analysen zu BASF
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
