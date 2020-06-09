BASF 40.17 CHF -0.80% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern wegen des weiterhin schwierigen Konjunkturumfeldes. Derweil sei der Verkaufspreis für die Lacke-Sparte attraktiv./rob/mis/mne;

