BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2025 09:43:55
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfragesituation sei in den meisten Absatzmärkten des Chemiekonzerns auch im dritten Quartal herausfordernd gewesen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Der angekündigte Aktienrückkauf könnte in Abhängigkeit von der Veräußerung des Beschichtungsgeschäfts vorgezogen werden./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.39 €
|
Abst. Kursziel*:
3.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.57%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
11:23
|BASF-Aktie mit Gewinnen: Mittelfristige Ziele bis 2028 bestätigt (AWP)
|
11:15
|BASF bestätigt Ziele bis 2028 - Umbau kommt voran (AWP)
|
11:15
|BASF bestätigt Ziele bis 2028 - Umbau kommt voran (AWP)
|
10:34
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für BASF-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)