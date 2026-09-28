BASF Aktie News: BASF am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr bei 50,43 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'546 Punkten steht. Bei 50,70 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 49,46 EUR. Bei 50,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'239'626 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. 9,16 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 21,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 15.77 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,07 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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