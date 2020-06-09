Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
13.10.2025 08:27:54

BASF Buy

BASF
40.17 CHF -0.80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lackesparte von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erzielte Verkaufspreis sei gut und untermauere, dass der Chemiekonzern es schaffte, Werte zu heben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.45 € 		Abst. Kursziel*:
17.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.44%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

07:44 BASF Outperform Bernstein Research
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
