BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
13.10.2025 08:27:54
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lackesparte von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erzielte Verkaufspreis sei gut und untermauere, dass der Chemiekonzern es schaffte, Werte zu heben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
43.45 €
Abst. Kursziel*:
17.38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
42.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.44%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
10.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
10.10.25
|BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
10.10.25
|Aktien von BASF und Carlyle legen zu: Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle verkauft (AWP)
10.10.25
|BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle (AWP)
10.10.25
|BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle (Dow Jones)
10.10.25
|BASF Aktie News: BASF am Mittag höher (finanzen.ch)
10.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
10.10.25
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|62.32
|41.62%
