Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’423 -0.9%  SPI 20’321 -0.8%  Dow 52’293 -1.1%  DAX 25’048 -1.3%  Euro 0.9237 0.4%  EStoxx50 6’031 -0.9%  Gold 4’004 -0.5%  Bitcoin 67’329 1.0%  Dollar 0.8244 0.4%  Öl 116.2 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Galderma133539272ABB1222171Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Resources Connection-Aktionäre
SGL Carbon-Aktie im Aufwind: US-Standort verkauft - Prognose für Finanzmittelzufluss erhöht
Orell Füssli-Aktie gewinnt: Konzern sichert Nachfolge bei Papeterie Schoch
Suche...

Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

4.41
CHF
-0.07
CHF
-1.59 %
16:54:54
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 14:35:20

Barclays Buy

Barclays
4.41 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Die Bank habe vor Risikovorsorge schwächer als erwartet abgeschnitten, was in erster Linie auf die geringer als erwartet ausgefallenen Erträge im Investmentbanking zurückzuführen sei, schrieb Robert Noble in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5.70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.02 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Noble 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Barclays plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:57 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:56 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
12:19 Barclays Buy UBS AG
22.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen