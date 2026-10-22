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23.10.2026 14:35:20
Barclays Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Die Bank habe vor Risikovorsorge schwächer als erwartet abgeschnitten, was in erster Linie auf die geringer als erwartet ausgefallenen Erträge im Investmentbanking zurückzuführen sei, schrieb Robert Noble in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Noble
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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