Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 4,03 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'403 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,03 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,99 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4'697'238 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,61 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 11,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,187 GBP je Barclays-Aktie. Am 22.10.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 GBP erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.37 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.17 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,516 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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