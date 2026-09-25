Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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25.09.2026 11:43:44
Siemens Energy-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.9 Prozent auf 146.28 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 40.14 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 323’950 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 22.0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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