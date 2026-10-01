AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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01.10.2026 10:02:04
MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AUTO1-Einstiegs gewesen.
Am 01.10.2021 wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.69 EUR. Bei einem AUTO1-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.258 AUTO1-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 17.66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57.54 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42.46 Prozent verringert.
AUTO1 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.97 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wagte die AUTO1-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines AUTO1-Anteils bei 55.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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