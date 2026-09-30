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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen bei AUTO1-Aktie Potenzial

AUTO1
16.60 CHF -0.90%
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Im September 2026 haben 3 Experten die AUTO1-Aktie analysiert.

3 Experten empfehlen die AUTO1-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 37,00 EUR, was einem Anstieg von 19,34 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUTO1-Aktie von 17,66 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--28.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--10.09.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR109,5109.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.37,00 EUR109,5103.09.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR109,5103.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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