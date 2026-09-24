S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Darden Restaurants am 23.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 6.00 USD je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 5.60 USD angesetzt wurde. 693.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Darden Restaurants-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5.24 Prozent erhöht.

Darden Restaurants- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum New York-Schluss ging der Darden Restaurants-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 213.69 USD aus dem Handel. Der Darden Restaurants-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2.94 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2.74 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Darden Restaurants via New York 14.51 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 16.09 Prozent stärker zugenommen als der Darden Restaurants-Kurs.

Darden Restaurants- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 6.54 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.06 Prozent steigen.

Basisdaten von Darden Restaurants

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Darden Restaurants beträgt aktuell 24.224 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Darden Restaurants weist aktuell ein KGV von 19.65 auf. Der Umsatz von Darden Restaurants belief sich in 2026 auf 13.211 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 10.38 USD.

Redaktion finanzen.ch