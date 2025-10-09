Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
106.77CHF
0.07CHF
0.07 %
09.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 11:06:55
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine Verbesserung des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sieht den Kupferkonzern damit auf einem guten Weg zu seinem Jahresziel für diese Kennziffer. Außerdem rechnet er mit einer soliden Barmittelentwicklung./gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Hold
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
105.90 €
|
Abst. Kursziel*:
3.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
107.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.14%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|11:06
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|11:06
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|11:06
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|106.77
|0.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|12:03
|
Deutsche Bank AG
UniCredit Hold
|12:01
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|11:58
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight
|11:57
|
UBS AG
Roche Buy
|11:51
|
Barclays Capital
Michelin Underweight
|11:51
|
UBS AG
Nokia Neutral