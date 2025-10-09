Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

106.77
CHF
0.07
CHF
0.07 %
09.10.2025
BRXC
23.10.2025 11:06:55

Aurubis Hold

Aurubis
106.77 CHF 0.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine Verbesserung des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sieht den Kupferkonzern damit auf einem guten Weg zu seinem Jahresziel für diese Kennziffer. Außerdem rechnet er mit einer soliden Barmittelentwicklung./gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Aurubis Hold
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
105.90 € 		Abst. Kursziel*:
3.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
107.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.14%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

